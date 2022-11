Blitz dei carabinieri nel bronx a Caivano un arresto Le manette son0 scattate ai polsi di un 41enne

I carabinieri lo hanno osservato a lungo. Nel rione Bronx di Caivano gestiva il flusso di clienti in quella che sembrava a tutti gli effetti una piazza di spaccio.

Un 41enne del luogo già noto alle forze dell’ordine, era nella sua abitazione e quando si è reso conto di essere stato scoperto dai carabinieri della stazione di Caivano ha tentato la fuga. Non ha fatto molta strada. I militari l’hanno bloccato e durante una perquisizione in casa hanno rinvenuto la somma di 2356 euro in contante, ritenuto provento illecito.