Acerra, rimozione ecoballe: Il consigliere Muscarà presenta interrogazione “Rischio contaminazione terreni, i cittadini hanno il diritto di conoscere i tempi per la bonifica”

“Dei terreni meravigliosi e fertilissimi ci sono a Nord di Acerra, dove dal 2004, in località “Pantano” sono abbancate tonnellate di ecoballe, durante le terribili emergenze rifiuti di quegli anni, quando sulle piazzole locali venivano scaricate 2.033 tonnellate al giorno - dichiara il consigliere Maria Muscarà - ho presentato un’interrogazione alla giunta per conoscere i tempi soprattutto di bonifica del territorio, proprio perché c’è un enorme rischio contaminazione dei terreni: stanno emergendo esalazioni moleste e i liquami pericolosi continuano a fuoriuscire liberamente dai rifiuti, proprio dalla fase di movimentazione e rimozione delle ecoballe.

Dinanzi all’inceneritore, sono rimaste circa 49 mila tonnellate da smaltire

Le acque meteoriche delle restanti piazzole, di cui due tuttora occupate da tonnellate di rifiuti, confluiscono direttamente nei terreni circostanti.

L'operazione

Le operazioni di rimozione sono affidate ad un’azienda lombarda, dopo la vittoria di un appalto da 20 milioni di euro, per rimuovere e spedire in Olanda e Danimarca le 100mila tonnellate di ecoballe accumulate ad Acerra e a Fragneto Monforte, in provincia di Benevento. Abbiamo il diritto di sapere quali sono i tempi previsti” - conclude il consigliere.