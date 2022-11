Ruba un camion dei rifiuti e poi si schianta contro un muro a Pozzuoli 24enne arrestato dai carabinieri

Questa mattina i carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato per furto aggravato G D S., 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Approfittando di un attimo di distrazione di alcuni netturbini è salito a bordo del loro camion dei rifiuti ed è fuggito. I carabinieri non ci hanno messo molto a individuarlo considerata la mole e i colori vivaci del veicolo. L’inseguimento è durato per pochi metri. Il 24enne ha perso il controllo del camion ed è finito contro un muro. Fortuna che non ha subito lesioni. E’ ora in attesa di giudizio.