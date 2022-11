Maltempo: a Casoria il sindaco ordina la chiusura di scuole e parchi L'appello del primo cittadino alla popolazione

Il sindaco di Casoria Raffaele Bene ha disposto per oggi, 19 novembre, la chiusura di scuole e parchi.

"Alla luce dell'avviso di allerta meteo comunicato dalla protezione civile ho firmato l'ordinanza per disporre la chiusura delle scuole cittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per la giornata di oggi 19 novembre 2022 e la chiusura di ville, parchi e giardini.

Consiglio vivamente alla popolazione di limitare la mobilità agli spostamenti strettamente indispensabili" ha reso noto il primo cittadino Raffaele Bene.