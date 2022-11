Napoli, Vomero. Ruba la copertura antipioggia di uno scooter: denunciato Nei guai un 31enne napoletano

Gli agenti del commissariato Vomero, nel transitare in via Giuseppe Orsi hanno notato un uomo che stava armeggiando su uno scooter in sosta e che, dopo aver asportato la copertura antipioggia, si è allontanato velocemente.

I poliziotti lo hanno raggiunto trovandolo in possesso anche di diversi arnesi atti allo scasso, pertanto lo hanno identificato per un 31enne napoletanano e lo hanno denunciato per furto aggravato