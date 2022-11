Frana a Ischia per il maltempo: è dramma, i dispersi sono 13 - LIVE Questa mattina intorno alle 5 si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario

Continua il Maltempo in Campania. A Ischia questa mattina intorno alle 5 si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario che ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice.

La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Un uomo, travolto dal fango, è stato recuperato e salvato. È cosciente. Due le abitazioni travolte in via Celario. Dispersa una famiglia composta da marito moglie e un neonato. E ancora dispersa una 25enne. Sul posto i Carabinieri di Ischia e la protezione civile che parlano al momento di quattro dispersi.

Alcune persone sono rimaste bloccate all'interno dell'Hotel Terme Manzi di Casamicciola, senza corrente elettrica. Sul posto stanno arrivando i soccorsi.

Il numero dei dispersi potrebbe aumentare

Secondi quanto si apprende da isolani, il numero di dispersi potrebbe salire. Ma al momento sono cinque i dispersi accertati della alluvione a Casamicciola Terme, secondo quanto riferiscono le forze dell'ordine sul territorio. Ma sono in corso accertamenti per verificare se vi siano altre persone coinvolte. Ora si parla di 13 dispersi. Sui luoghi del disastro sono arrivate tutte le forze dell'ordine e le associazioni di protezione civile del territorio. Da Napoli sono in arrivo uomini e macchine movimento terra dei vigili del fuoco.

I soccorritori volontari stanno cercando i residenti al civico 13 della stessa strada tra cui una donna straniera e una famiglia. Casamicciola Terme è la zona più colpita dall'alluvione.

Seconda famiglia dispersa: padre, madre e due bambini

Secondo quanto si apprende, oltre ai cinque dispersi accertati a Casamicciola, non si hanno al momento notizie di una famiglia composta da padre, madre e due bambini che abitano a monte di Piazza Maio, nella zona interessata in pieno dalla frana e non ancora raggiungibile da parte dei mezzi di soccorso.

Sindaco di Ischia: numero dispersi ancora incerto, è una tragedia

"E' una tragedia, il numero dei dispersi è ancora incerto a Casamicciola. A causa del maltempo sul territorio isolano di Ischia abbiamo anche altre situazioni di difficoltà localizzate, ma per fortuna in questo caso non di particolare gravità, come allagamenti e altre situazioni trattabili ed arginabili". Lo riferisce il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino.

Il sindaco di Ischia ai cittadini: "Rimanete a casa"

"Cari concittadini a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono già verificati nel comune di Casamicciola Terme vi chiedo di rimanere nelle vostre abitazioni e di non mettervi in movimento. Vi comunicherò in seguito l'evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione". Così in un post su Facebook il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino.

Decine di auto e minibus trascinati a mare

La circolazione stradale, a Casamicciola, è bloccata per molte strade e i soccorsi faticano ad arrivare nei punti più colpiti dall'alluvione, in cui gli smottamenti hanno travolto alcune case dei cui occupanti al momento non si hanno notizie certe. Come per l'alluvione del 2009, una gran massa di acqua fango e detriti si è riversata verso il mare, travolgendo tutto quello che ha incontrato sul suo cammino; sono decine le auto trascinate dalla lava che ha trovato il suo sbocco in piazzale Anna De Felice, intitolato alla ragazza che proprio in quella zona perse la vita travolta dal fango 13 anni addietro.

Le auto ed anche alcuni minibus parcheggiati sono finiti in mare ed attualmente il porto di Casamicciola è chiuso. Le zone più colpite dall'alluvione sono quelle di piazza Bagni, piazza Maio e Rarone: qui si registra il maggior numero di frane e visto che diverse case sono raggiungibili solo attraverso stradine strette ed impervie, i soccorritori non sono per il momento riusciti a controllarle tutte ed accertare la reale entità di danni alle persone oltre che alle abitazioni.

A Casamicciola i vigili del fuoco hanno soccorso un uomo che era stato travolto dal fango e non riusciva a mettersi in salvo da solo; portato all'ospedale Rizzoli sta bene e dovrebbe essere dimesso a breve. Tutte le forze dell'ordine ed i volontari disponibili sull'isola si sono recati nelle zone colpite del comune e stanno prestando soccorso.

Appello dei sindaci dell'isola di Ischia: evitate spostamenti

I sindaci dei comuni dell'isola d'Ischia invitano i cittadini a non uscire di casa e ad evitare gli spostamenti sul territorio. L'indicazione sarà oggetto di un'ordinanza che a breve pubblicheranno i sindaci di Ischia Enzo Ferrandino, di Lacco Ameno Giacomo Pascale, di Serrara Fontana Irene Iacono, di Barano Dionigi Gaudioso e di Forio Francesco Del Deo, e il commissario prefettizio di Casamicciola Terme Simonetta Calcaterra. Con l'ordinanza si disporrà ai cittadini di restare in casa "fino a cessata emergenza considerati i forti rischi per la pubblica e privata incolumità".

Sospesi i collegamenti per Ischia da Napoli

Al momento risultano interrotti i collegamenti via mare per Ischia da Napoli. Sono garantite solo le corse da Pozzuoli prioritariamente per le squadre di soccorso. Altri volontari sono stati inviati al centro Operativo Comunale istituito dal Commissario Prefettizio. L'Asl Napoli 2 ha immediatamente attivato l'elisoccorso.

Centro di coordinamento dei soccorsi in prefettura

Le squadre della Protezione civile regionale sono all'opera dall'alba di questa mattina sull'Isola di Ischia per supportare i soccorsi alla popolazione rimasta colpita dalle frane che hanno interessato Casamicciola e altri punti dell'isola.

Altri volontari, della Sma Campania e delle unità cinofile coordinati dalla Sala operativa regionale stanno arrivando da tutta la Campania dotate di mezzi di soccorso: pale meccaniche, bobcat, motopompe, idrovore, escavatori e torri faro per garantire la continuità degli interventi anche in serata. Il Presidente De Luca e il direttore della Protezione civile regionale, Italo Giulivo, partecipano al Centro Coordinamento Soccorsi convocato in Prefettura

Casamicciola, il sindaco Manfredi in Prefettura

Il Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, fin dalle prime ore della mattinata, sta seguendo l’evolversi della situazione di Casamicciola ed ha interloquito con il Prefetto di Napoli Claudio Palomba e il Commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola Simonetta Carcaterra.

Ora Manfredi si è recato in Prefettura per coordinare con il Prefetto Claudio Palomba le attività da mettere in campo. I tecnici e gli operatori della Città metropolitana sono già sul posto, con tutti gli uomini e i mezzi a disposizione.

Nappi: dichiarare subito lo stato di calamità naturale

"Ci stringiamo con grande affetto ai cittadini di ISCHIA e in particolare di Casamicciola colpiti stanotte da una nuova emergenza. Di fronte a questo nuovo drammatico evento occorre una risposta immediata. Dichiarare immediatamente lo stato di calamità naturale e disporre l'intervento della Protezione Civile per garantire ogni forma di sostegno alla popolazione".

Così in una nota Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, a nome di tutto il gruppo. "Sin d'ora - aggiunge Nappi - chiediamo che vengano stanziati fondi per cittadini e imprese e soprattutto che venga adottato un intervento organico che ponga rimedio ai problemi di dissesto idrogeologico della nostra isola più grande e strategica"

Scuole e parchi chiusi a Napoli

Scuole e parchi chiusi a Napoli e allerta in Campania per il maltempo. La regione e' interessata gia' da dalla serata di ieri da abbondanti piogge ed e' in vigore un avviso di allerta della Protezione civile fino alle 21 di oggi. L'allerta e' 'arancione' sulle zone 1, 2 e 3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), mentre e' 'gialla' sul resto del territorio regionale.

L'invito da parte dell'Amministrazione comunale di Napoli ai cittadini e' di "limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari". A Salerno, fino a questa sera, restano chiusi parchi e giardini pubblici. Nel Casertano, vengano segnalati un albero caduto e un cavo elettrico danneggiato.

(in aggiornamento)