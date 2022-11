Frana Ischia, siamo a cinque vittime: c'è anche un neonato. Dolore senza fine Ritrovato il cadavere di un ragaszo di 15 anni, e una donna col suo neonato

Sale a cinque il tragico bilancio della frana di Ischia. Oltre alla 31enne Eleonora Sirabella, oggi sono stati ritrovati i corpi di una bambina di 5-6 anni, di un ragazzo di 15-16 anni, forse il fratello della bimba, e di una donna con un neonato.

Poco fa sono state recuperate le salme delle vittime della frana che ha colpito ieri, all'alba, il Comune di Casamicciola ad Ischia. I corpi sono stati rinvenuti sempre nella zona di via Celario dove poco prima era stato recuperato anche il cadavere di una signora anziana. Al momento, non è possibile l'identificazione.

La seconda vittima trovata stamane è una bimba di 5 - 6 anni. La piccola indossava un pigiamino rosa. Si era rifugiata sotto il letto nel tentativo di sfuggire alla lava di fango. Poco distante è stato rinvenuto anche il cadavere di un ragazzo che risultava disperso così come la donna con il neonato di cui si erano perse le tracce da ieri mattina. Ieri il ritrovamento del corpo di Eleonora Sirabella, di 31 anni. Un bilancio terribile, che continua ad aggravarsi man mano che i soccorritori spalano il fango e spostano le macerie. In alcuni punti sono caduti massi del diametro di due metri che hanno travolto tutto, mentre il fango come un fiume di lava ha invaso negozi e abitazioni.

Le ricerche dei dispersi, una famiglia salvata in via Celario

Nel frattempo i soccorritori sono riusciti a mettere in salvo una famiglia di tre persone intrappolata da ieri mattina nella propria abitazione in zona Celario, l'area più colpita dall'alluvione di Casamicciola. I tre, tra cui una donna 90enne ed un'altra persona anziana sono stati raggiunti dalle squadre di soccorso e portati in una zona sicura più a valle da alcuni parenti. I tre non facevano parte dei dispersi.

Il Governo Meloni dichiara lo stato di emergenza: arrivano gli aiuti per Ischia

Oggi a palazzo Chigi, intanto, si è riunito il Governo che ha stanziato, su proposta del ministro per la Protezione Civile, i primi due milioni di euro dichiarando lo stato di emergenza che durerà un anno. Al primo stanziamento, ha spiegato il ministro Nello Musumeci ne "seguiranno altri non appena avremo una ricognizione dei danni e delle esigenze immediate. Diverso il ragionamento sul piano di ricostruzione che riguarderà strutture pubbliche e private". Nel corso della riunione il premier Giorgia Meloni è tornata ad esprimere vicinanza alle popolazioni colpite affermando che ora la priorità è lasciar lavorare i soccorritori e volontari senza disturbare o intralciare il loro lavoro. Appena le condizioni lo consentiranno, il premier visiterà l'isola per incontrare le comunità. L'esecutivo ha nominato Simonetta Calcaterra commissaria per la gestione dell'emergenza.

Il dolore di Papa Francesco: prego per le vittime e per gli sfollati

"Sono vicino alla popolazione dell'isola d'Ischia, colpita da un'alluvione. Prego per le vittime, per quanti soffrono e per tutti coloro che sono intervenuti in soccorso". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus.