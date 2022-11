La terra trema in Campania, sciame sismico nella notte: 4 scosse in 2 minuti A Pozzuoli

Sciame sismico nella notte con quattro eventi in due minuti ben avvertiti dalla popolazione di Pozzuoli ma anche in molte zone di Napoli da Fuorigrotta fino al Vomero.

Il primo sisma che ha dato il via allo sciame, tutt’ora in corso come segnalato dall’Osservatorio Vesuviano, è alle 3.34 a 2 chilometri di profondità con magnitudo Md=2.6 ± 0.3, seguito un minuto dopo da uno di magnitudo Md 2.3 ± 0.3 a profondità di 2.9 chilometri e uno di magnitudo Md 2.0 ± 0.3 a 1.4 chilometri di profondità. Alle 3.36 un quarto terremoto di magnitudo Md 1.8 ± 0.3 e profondità 2.1 chilometri.