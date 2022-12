Agguato a Pozzuoli: feriti due giovani, uno è il figlio del ras della zona Le vittime hanno 17 e 21 anni. Si segue la pista del regolamento di conti per lo spaccio di droga

Due giovani di 17 e 21 anni sono stati feriti da colpi di arma da fuoco,a Pozzuoli.

I fatti sono avvenuti in via Reginelle, tra le località di Licola e Monterucello. I due feriti sono stati trasferiti in ospedale. Le indagini vengono svolte dai Carabinieri della compagnia di Pozzuoli.

I due giovani, secondo alcune testimonianze, sarebbero stati raggiunti da colpi di pistola da alcune persone a volto coperto con le modalità tipiche di un agguato, il cui principale obiettivo sarebbe stato il più grande dei due feriti, figlio di un boss attualmente detenuto in regime di carcere duro.

Il ventunenne sarebbe stato colpito al tronco ed è in condizioni gravi, mentre il minorenne è stato ferito a una gamba. I carabinieri che indagano hanno già ascoltato diverse persone. Una delle vittime è figlio di un ras della zona.

Ancora è presto per avere certezze sul movente, ma una delle ipotesi al vaglio degli investigatori - secondo quanto è stato possibile apprendere - è che il duplice ferimento sia da inquadrare in un regolamento di conti tra gruppi che si contendono il controllo dello spaccio di droga nella zona.