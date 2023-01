Secondigliano, controlli straordinari da parte della polizia: ecco i risultati In campo il reparto prevenzione crimine Campania

Gli agenti del commissariato Secondigliano e personale della polizia locale unità operativa Secondigliano gruppo veicoli abbandonati, con il supporto del teparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano e a San Pietro a Patierno.

Nel corso dell’attività sono state identificate 72 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, controllati 69 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 10 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida di veicolo già sottoposto a sequestro, guida senza patente poiché mai conseguita e per divieto di sosta; inoltre, sono stati rimossi 24 veicoli poiché trovati in stato di abbandono.