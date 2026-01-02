La cartapesta nolana alla conquista di Napoli: arte, tradizione e identità Mostra a Piazza Mercato. Domenica 4 gennaio l'evento inaugurale

Napoli si prepara ad accogliere un evento di straordinario valore artistico e culturale: domenica 4 gennaio, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Croce e Purgatorio di Piazza Mercato, si terrà l'inaugurazione della mostra di opere in cartapesta a cura del Consorzio dei Cartapestai Nolani, presieduto dall’avvocato Lucia Casaburo.

Un appuntamento che celebra una delle più affascinanti tradizioni artigianali del territorio campano, portandola nel cuore pulsante di una delle piazze più iconiche della città.

L’esposizione rappresenta un’occasione unica per ammirare e apprezzare la maestria degli artigiani nolani, eredi di un sapere antico capace di trasformare un materiale umile come la carta in opere di grande impatto estetico ed emotivo. Sculture, figure e installazioni raccontano storie di devozione, creatività e identità, dando forma a un linguaggio artistico che affonda le radici nella tradizione ma guarda con forza al presente.

La mostra napoletana fa seguito al grande successo dell’evento di Amalfi “Sussurri di Carta”, che ha riscosso ampi consensi di pubblico e critica, confermando il ruolo centrale del Consorzio nella valorizzazione e nella promozione della cartapesta come autentica eccellenza del Made in Italy artigianale.

"Portare la cartapesta a Napoli, in un luogo così simbolico e carico di storia, è per noi motivo di grande orgoglio", dichiara la presidente Lucia Casaburo. "Il Consorzio lavora ogni giorno per tutelare e innovare un’arte che rappresenta non solo una tradizione, ma un vero e proprio patrimonio culturale. Napoli è una piazza prestigiosa, esigente, internazionale: essere qui significa affermare il valore dei nostri artigiani e della loro straordinaria competenza".

L’impegno del consorzio dei Cartapestai Nolani si conferma così come un percorso di eccellenza, capace di coniugare tutela delle radici, qualità artistica e visione contemporanea.

La scelta di Napoli non è casuale: una città che da sempre dialoga con l’arte, la materia e la manualità, offrendo un palcoscenico ideale per una tradizione che continua a rinnovarsi senza perdere la propria anima.