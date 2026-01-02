Napoli: Maurizio De Giovanni sul palco insieme a Marco Zurzolo Passione: un viaggio profondo e coinvolgente nella storia della canzone napoletana

Passione è un viaggio profondo e coinvolgente nella storia della canzone napoletana, attraverso le vite dei suoi autori, le loro sofferenze e le loro gioie, gli umori delle epoche attraversate, i sentimenti che hanno dato origine a melodie divenute celebri in tutto il mondo.

Un percorso che restituisce al pubblico uno dei momenti più alti dell’orgoglio di essere nati in questa terra.

Lo spettacolo racconta la canzone napoletana partendo dalle radici della sua poetica: le storie personali degli autori, i loro sentimenti più intimi, il contesto storico e umano in cui hanno vissuto. È dall’incontro tra parola e musica che nascono capolavori senza tempo, capaci di attraversare i confini geografici e culturali, portando Napoli nel mondo.

Nato dal magico e poetico connubio tra Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo, Passione è un omaggio sentito alla musica napoletana e ai suoi autori.

Un progetto che nasce dal desiderio di condividere la poesia e la magia di un patrimonio culturale unico, capace di rendere infinitamente grato e orgoglioso chiunque sia nato in questa meravigliosa terra.