Ucciso nella notte a 32 anni il nuovo reggente del clan Mazzarella Rocco Tomaselli è stato ucciso a colpi di pistola e lasciato davanti all'Ospedale

Si chiamava Rocco Tomaselli il 32enne che ieri sera ha perso la vita a Napoli in seguito ad un agguato mortale in via Santa Maria delle Grazie a Loreto, nella zona delle 'Case Nuove'.

Sul luogo dell'agguato la polizia ha rinvenuto quattro bossoli e tracce di sangue. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile di Napoli. Tomaselli, già noto alle forze dell'ordine e con diversi precedenti, è ritenuto - secondo quanto riferisce l'Ansa - un elemento di vertice del clan Mazzarella.

L’ombra di una nuova guerra di camorra si allunga tra i vicoli del Mercato. Teatro dell’ultimo, efferato agguato il rione delle Case Nuove, dove ieri sera il commando di killer ha esploso almeno sei colpi di pistola, uccidendo il 32enne pluripregiudicato. Centrato da tre colpi (alle gambe e al gluteo) e trasportato al pronto soccorso del Pellegrini, Tomaselli è morto poco dopo le 19,30 a cause delle gravissime ferite riportate