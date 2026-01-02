De Luca, 'Fico ritira querela a Report? La presenterò a titolo personale'

Il presidente Roberto Fico ha annunciato che ritirerà la querela "contro Report ma la stessa querela non può essere ritirata perché non è stata ancora depositata". Lo ha detto l'ex presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì, ribadendo che presenterà però la querela a titolo personale "per difendere un principio di correttezza".
"La libertà dei giornalisti è un diritto da difendere ma non è un diritto quello di mentire e non ci può nascondere dietro posizione di vittimismo", ha ripreso De Luca, attaccando di nuovo la trasmissione che aveva dedicato un servizio alla sanità in Campania e citando una sentenza della Cassazione. Per l'ex governatore "la libertà dei giornalisti va difesa con i denti insieme però al principio di responsabilità; per questo farò la querela per diffamazione a Report anche per tutelare coloro che hanno lavorato per la sanità in Campania".