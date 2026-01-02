De Luca, 'Fico ritira querela a Report? La presenterò a titolo personale' L'ex presidente non demorde: "lo faccio per tutelare chi ha lavorato per la sanità"

Il presidente Roberto Fico ha annunciato che ritirerà la querela "contro Report ma la stessa querela non può essere ritirata perché non è stata ancora depositata". Lo ha detto l'ex presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì, ribadendo che presenterà però la querela a titolo personale "per difendere un principio di correttezza".

"La libertà dei giornalisti è un diritto da difendere ma non è un diritto quello di mentire e non ci può nascondere dietro posizione di vittimismo", ha ripreso De Luca, attaccando di nuovo la trasmissione che aveva dedicato un servizio alla sanità in Campania e citando una sentenza della Cassazione. Per l'ex governatore "la libertà dei giornalisti va difesa con i denti insieme però al principio di responsabilità; per questo farò la querela per diffamazione a Report anche per tutelare coloro che hanno lavorato per la sanità in Campania".