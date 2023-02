Napoli: Rubano un cartello stradale e mostrano la loro impresa sui social Segnalato il filmato al deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli

Rubano un cartello stradale e mostrano fieramente la loro impresa sui social. È accaduto al Vomero, nei pressi dell’ingresso della Tangenziale. Mentre la coppia, un lui ed una lei, portano a spasso l’indicazione stradale sradicata dal proprio alloggiamento, una terza persona riprende divertita la scena.

Diversi utenti hanno segnalato il filmato al deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli che è così intervenuto in merito assieme al conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli:

“Innanzitutto abbiamo denunciato l’accaduto alle Autorità chiedendo che gli autori del furto vengano individuati e puniti. In secondo luogo, la mania da protagonismo da social network è un fenomeno sfuggito completamente al controllo. Si commettono idiozie, stupidate ed azioni pericolose per conquistare un quarto d'ora di celebrità che poi diventa come una droga e quindi si entra in un circolo vizioso. C’è bisogno che le Autorità comincino a monitorare seriamente i social e ciò che viene pubblicato”.