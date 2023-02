Rimossa dai vigili urbani una maxi gru abbandonata in strada a Napoli Dopo la segnalazione di un cittadino la bonifica alla quarta Municipalità

Il Nucleo veicoli abbandonati della polizia municipale ha realizzato un importante intervento di bonifica del territorio della Municipalità 4, San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale, procedendo alla rimozione di una maxi gru, rinvenuta in via Nuova Brecce a Sant’Erasmo in evidente stato di abbandono.

Le operazioni di rimozione, nate dalla segnalazione inoltrata da un privato cittadino, hanno portato alla temporanea interruzione del traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, lungo l’arteria interessata.

Essendo state asportate dalla gru le targhe di immatricolazione, i caschi bianchi stanno effettuando apposte indagini al fine di individuare e contestare al responsabile le violazioni amministrative gli illeciti penali commessi per l’inosservanza delle norme stabilite nel Testo unico per l’ambiente.