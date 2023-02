Incuria e degrado nel Cimitero nuovissimo di Poggioreale: la denuncia Borrelli e Simioli: "Chi tratta così i defunti, non sa prendersi cura dei vivi"

A guardarlo non si direbbe che possa essere una degna ultima dimora. Infatti il cimitero nuovissimo di Poggioreale continua a versare in cattive condizioni.

Diversi cittadini si sono rivolti nuovamente al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Ti prego di dare voce alle nostre denunce, guarda in che condizioni si trova il cimitero nuovissimo di Poggioreale. Ma è possibile mai che si debba sempre dover correre ai ripari e non si possa fare una manutenzione ordinaria che dia decoro a riposo dei nostri cari?”

“Abbiamo segnalato alla direzione e al Comune per chiedere interventi e maggiore programmazione. Non è certo la prima volta che denunciamo una simile situazione che, a maggior ragione, è inaccettabile.

Una società che non sa prendersi cura neanche dei defunti non è in grado di garantire, allora, ai vivi condizioni di vita accettabili e si sta vedendo. Bisogna invertire la rotta.”- le parole di Borrelli e del conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.