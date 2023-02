Bimbo di tre anni scomparso a Nerano, disperato appello della madre Si teme che sia stato portato via in auto

Questa mattina intorno alle 9 un bambino di tre anni si è allontanato dalla sua abitazione di via vespucci, località Nerano (comune di Massa Lubrense).

La madre ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri. Sono in corso le ricerche, il bimbo Gennaro Rotoli indossava un pigiama blu, senza scarpe e con calzini.

La madre ha autorizzato la diffusione della foto per aiutare i carabinieri nelle ricerche, si teme che il piccolo sia stato portato via in auto.