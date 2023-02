Droga: nuovo blitz dei carabinieri nel parco verde a Caivano: due arresti Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri della compagnia di Caivano, insieme a quelli delle aliquote di primo Intervento, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due persone entrambi del posto e già note alle forze dell’ordine.

26 anni il primo, 25 il secondo, sono stati sorpresi nella palazzina B6 del parco Verde, in quella che i militari ritengono una delle ultime piazze di spaccio.

Durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 30 dosi di hashish e una di cocaina. In un’area comune della palazzina anche una pistola Beretta 92FS con matricola abrasa e caricatore. Entrambi sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio