Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del ministro dell’Interno ha nominato la Commissione di indagine presso il Comune di Torre Annunziata, "per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione del suddetto Comune". L’accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi.
Commissione d'indagine a Torre Annunziata: "Verificare tentativi infiltrazione"
Lo ha deciso il prefetto Michele Di Bari
Torre Annunziata.