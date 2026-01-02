Napoli, piazza Porta Nolana: sorpreso con la droga e arrestato In manette un 23enne algerino, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 23enne algerino, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Vico Gabella alla Farina, hanno notato il predetto, in compagnia di altre persone, che, alla vista degli agenti, si è poi allontanato frettolosamente nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 96 grammi di hashish. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.