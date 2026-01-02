Conte pensa alla Lazio, ritorno di fiamma per Raspadori? Il tecnico verso lo stesso undici di Cremona, Jack valuta

Iniziare il 2026 come si è chiuso il 2025: Conte contro la Lazio all’Olimpico è intenzionato a riproporre la stessa formazione vista allo "Zini" dominare la Cremonese.

Milinkovic-Savic tra i pali linea difensiva con Di Lorenzo, Rrhmani Juan jesus, Politano e Spinazzola rispettivamente a destra e sinistra, McTominay in mezzo insieme a Lobotka, davanti Hojlund supportato da Elmas e Neres.

Si riparte insomma con il modulo 3-4-2-1, in attesa del recupero degli infortunati. Gilmour e Anguissa nelle prossime settimane dovrebbero essere nuovamente e gradualmente a disposizione di Conte che domani non parlerà in conferenza stampa.

Intanto sul mercato prende quota l’ipotesi di un clamoroso ritorno di fiamma per Jack Raspadori che sta trovando poco spazio all’Atletico Madrid ma conteso dalla Roma che appare in vantaggio sul calciatore. Da capire se il Cholo Simeone darà l’ok alla sua partenza. In quel caso l'attaccante potrebbe essere tentato da un ritorno all'ombra del Vesuvio, anche complice l'ottimo rapporto che ha sempre avuto con la città e i tifosi.

In alternativa, se parte Lang, si potrebbe riaprire la pista che porta a Lauriente del Sassuolo, già inseguito dal Napoli in estate.