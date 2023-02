Migranti: fermati tre scafisti sbarcati da Sea Eye 4 a Napoli Erano a bordo con i migranti, raccolti gravi indizi di colpevolezza

Tre persone sono state fermate dalla Polizia e dalla Guardia di finanza, su disposizione della procura di Napoli, per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina: i tre presunti scafisti si trovavano a bordo della nave Sea Eye 4 che ha sbarcato ieri nel capoluogo campano 105 migranti. Insieme ai profughi, di numerose nazionalità (prevalentemente provenienti dall'area Sub-Sahariana), anche due cadaveri, attualmente in corso di identificazione.

I migranti erano stati recuperati nei giorni scorsi, in acque internazionali in area Sar Maltese, da due distinti natanti in avaria, un gommone e un'imbarcazione di legno. I tre fermati, di 22, 45 e 32 anni, sono stati individuati in seguito alle indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, scattate subito dopo lo sbarco. Gli investigatori hanno acquisito il diario di bordo, sentito il comandante della nave e alcuni tra i rifugiati appena sbarcati, ispezionato i telefoni cellulari degli indagati. Tutto ciò ha consentito di raccogliere nei loro confronti "gravi indizi di colpevolezza".