Nola, l'Asl e la Procura sottoscrivono un protocollo d'intesa medico-legale Nei sopralluoghi giudiziari la funzione del medico legale riveste un ruolo sempre più importante

Il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo e i rappresentanti della Procura della Repubblica di Nola a Palazzo Orsini hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che riguarda la gestione delle attività di sopralluogo medico legale e necroscopiche.

Un accordo che scaturisce dall’esigenza per la Procura, nelle attività d’indagine, di servirsi di professionisti preparati in grado di affiancare l’Autorità Giudiziaria nelle fasi del sopralluogo.

I rappresentanti della Procura nolana ed il Direttore Generale, consapevoli dell’importanza del sopralluogo giudiziario e del ruolo del medico legale, anche alla luce delle continue innovazioni scientifiche, hanno ritenuto fondamentale la collaborazione tra Procura e azienda sanitaria.

Il ruolo del medico-legale nelle indagini di morti sospette e violente o in luogo pubblico

“La figura del medico legale - spiega il direttore Russo - costituisce un elemento indispensabile, a volte dirimente, ai fini delle indagini, sia per quanto attiene agli accertamenti di sua diretta competenza e legati al cadavere, sia in relazione alle diverse tracce, specialmente quelle di origine biologica, che si possono rilevare. Al contrario, il mancato intervento del medico legale può determinare la perdita di importanti elementi, soprattutto tanatocronologici, che qualora non acquisiti nell’immediatezza del fatto-reato, non consentiranno mai di arrivare ad una conclusione per ciò` che concerne l’annoso problema inerente l’epoca e le circostanze della morte”.

La direzione generale intende individuare nell’Asl Napoli 3 Sud i professionisti che con competenza professionale ed esperienza forense potranno fornire il supporto richiesto dai magistrati della Procura di Nola. Il protocollo rappresenta un importantissimo processo di valida collaborazione al servizio della collettività e della giustizia.

Alla stesura del protocollo ha anche partecipato il dottor Maurizio Saliva, specialista in medicina legale dell’Asl Napoli 3 Sud per gli ambiti di specifica competenza forense. I medici legali garantiranno con un turno di pronta disponibilità l’attività di sopralluogo in collaborazione con la Procura della Repubblica di Nola in caso di morti violente o sospette, ovvero di morti in luogo pubblico.