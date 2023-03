Travolti mentre spingono l'auto: in 5 estratti vivi tra le lamiere Incidente a Caivano: rilievi in corso

Carambola tra auto e tragedia sfiorata sulla statale Nola–Villa Literno. Coinvolte tre auto e un furgone ieri mattina, poco dopo le quattro, nel tratto in territorio di Caivano, in località Pascarola. Dalle lamiere sono state estratte vive cinque persone, poi ricoverate negli ospedali di Napoli e Caserta. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita, anche se per tutti la prognosi è ancora riservata.

Le auto e il furgone sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia di Caivano e i feriti sono stati sottoposti ai test di rito. Sono in corso i rilievi tecnici.

L’allarme è scattato poco dopo le quattro, quando la vettura guidata da un 23enne di Cesa, militare del’esercito, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del suo veicolo. L’auto, dopo aver urtato con violenza il guardrail, è finita sullo spartitraffico che divide le due carreggiate. Il 23enne ha chiamato il padre per chiedere aiuto. Il genitore, insieme a un altro figlio sono arrivati sul posto. Hanno provato a spostare l’auto.Sul posto in transito c’era un terzo veicolo, alla cui guida c’era un47enne sottufficiale dei carabinieri, libero dal servizio. Il 47enne ha deciso di aiutare i tre per spostare l’auto a spinta. Poco dopo è arrivato un furgone Renault Master, guidato da un 26enne. Il 26enne si è trovato la corsia occupata e quando se ne è reso conto, nonostante la brusca frenata, ha travolto le due auto e le quattro persone che tentavano di liberare la corsia.