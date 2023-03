San Giorgio a Cremano: picchiano una 14enne e le tagliano ciocche di capelli Movida violenta nel napoletano. Lettera a Borrelli

"Egregio Borelli , le volevo segnalare questo episodio di movida violenta avvenuta l'11 marzo 2023 alle ore 21:40 circa in San giorgio a cremano al viale formisano , dove una trentina di adolescenti si sono azzuffati violentemente e sopratutto una ragazzina di circa 13/14 anni è stata brutalmente aggredita, così come potete osservare dalla foto dove sono visibili ciocche di capelli che sono state staccate alla stessa." E' quanto denunciato in una lettera inviata al deputato di alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

"Mio marito essendo carabinieri e genitore, mentre era libero dal servizio ha assistito alla scena ed è intervenuto immediatamente , salvando la ragazzina da ulteriori aggressioni e conseguenze ben più gravi.

Le segnalo questo affinché, sapendo del suo continuo e concreto impegno sociale, confido in un intervento. Le autorità locali sono state notiziate anche perché so che mio marito ha redatto una relazione di quanto avvenuto. Questi episodi ogni fine settimana".

Ho parlato con il Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno che mi ha informato si tratterebbe di ragazzine del quartiere Barra. Insisto nel chiedere un'azione di alto impatto sulla movida selvaggia dei bambini che sta degenerando in modo terrificante. Servono più uomini delle forze dell'ordine nei weekend per strada e serve colpire le famiglie" queste le parole del deputato Borrelli."