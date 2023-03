Napoli Arenella: carabinieri arrestano spacciatore Si tratta di un pusher 36enne

Siamo nel quartiere Arenella e i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero setacciano le strade a bordo di una moto quando, a via Gigante, notano un uomo mentre cede qualcosa ad una persona.

L’intervento è fulmineo e per i due c’è giusto il tempo di comprendere che si tratta di carabinieri. “Immortalato” lo scambio, quanto ceduto era in realtà una dose di cocaina, si iniziano le perquisizioni.

Nelle tasche del pusher, si tratta del 36enne già noto alle forze dell’ordine, altre 3 dosi della stessa sostanza e la somma contante di 65 euro suddivisa in piccolo taglio. Mentre per il cliente non poteva mancare la segnalazione alla prefettura quale assuntore, per il 36enne ci sarà il processo dove dovrà rispondere di spaccio.