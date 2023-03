Imprenditore minacciato a pagare tangenti, inchiesta della Dda: un arresto Estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso

Stamane i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia della procura della repubblica partenopea, nei confronti di persona gravemente indiziata del reato di estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso.

In particolare, l’indagata avrebbe costretto, con reiterate minacce, un imprenditore locale al pagamento di tangenti al fine di poter continuare a svolgere la sua attività commerciale, dichiarando alla vittima di raccogliere denaro per conto dei propri figli detenuti e quindi evocando la forza di intimidazione del sodalizio criminale cui gli stessi sarebbero appartenuti.



Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e la destinataria della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.