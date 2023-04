Gioco finisce in tragedia: 17enne precipita da un tetto e muore Dramma a Casalnuovo

Il cadavere di un giovane di 17 anni è stato trovato ieri sera dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli, comune di 50mila abitanti alle porte del capoluogo.

Il corpo senza vita del giovanissimo era all’interno di uno stabilimento industriale abbandonato. In base a una prima ricostruzione, ancora da confermare, il ragazzo era in compagnia di due amici. Forse per un gioco, non è ancora chiaro, si sarebbe arrampicato sul tetto di un capannone.