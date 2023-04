Sviene e rischia di morire: salvato dal 118: "Siete angeli in carne ed ossa" L'intervento salvavita in sei minuti

Intervento salvavita a Pozzuoli del personale del 118. A riportare e rilanciare la notizia la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate.

"I veri Angeli custodi sono coloro che in pochi minuti corrono in tuo soccorso e ti salvano la vita, esempio lampante è accaduto nelle prime ore del mattino del 2 Aprile alla Postazione 118 di Qualiano capitanata dal Dott. Cecere . L'equipaggio è stato allertato dalla Centrale Operativa di Pozzuoli per "perdita di coscienza" in paziente 53 enne a Villaricca. In solo 6 minuti il personale sanitario era sul posto ,hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e tramite l'ausilio del Glidescope (il nuovo laringoscopio elettronico in dotazione ai mezzi dell Asl Napoli 2 nord) è stato possibile intubare il paziente in maniera rapida e sicura. grazie alla esperienza dell'equipe il paziente ha ripreso il battito cardiaco (ROSC) ed è stato trasferito immediatamente al Pronto Soccorso di Giugliano in Campania affidato nella mani dei rianimatori. complimenti agli equipaggi, e ricordate cari followers....questi uomini e donne che tutti i giorni salvano vite sono gli stessi che qualcuno aggredisce senza pietà".