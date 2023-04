Trovato morto in auto a Caivano: colpo di pistola al torace A scoprire il cadavere del giovane sono stati alcuni passanti, che hanno allertato la polizia

Una macabra scoperta, quella effettuata nel pomeriggio di ieri, martedì 25 aprile, a Caivano, nella provincia di Napoli: il cadavere di un giovane di 19 anni è stato rinvenuto per strada, all'interno della sua auto. Sono stati alcuni passanti a scoprire il corpo, in via Viggiano, e ad allertare una pattuglia del commissariato Frattamaggiore della Polizia di Stato, che stava transitando di lì.

Accanto al cadavere è stata trovata anche una pistola di piccole dimensioni con tre cartucce all'interno del caricatore e un bossolo; la circostanza fa ritenere che il giovane possa essersi suicidato. La Polizia di Stato, che al momento non esclude alcuna ipotesi, si è attivata subito dopo una segnalazione.Sul posto è giunta una volante del commissariato di Frattamaggiore e al momento sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Gli investigatori stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza.