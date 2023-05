Droga a Portici, scoperta in via Caportano una centrale di spaccio La polizia ha fatto irruzione con le unità cinofile. Arrestato un 65enne

Stamattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano e personale della Squadra Mobile, con il supporto dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Caportano a Portici in cui hanno rinvenuto, dietro due plafoniere, 12 involucri contenenti circa 1 kg e 200 grammi di hashish, 38 dosi contenenti circa 400 grammi di cocaina, un micro telefono ed un bilancino di precisione; mentre, dentro una piccola cassaforte e nell’armadio della camera da letto, sono stati rinvenuti altri 4 micro telefoni, due telefoni cellulari, un tablet, un bilancino di precisione, un blook notes ed un foglio manoscritto con cifre e nomi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 2 mila euro. R.V., 65enne napoletano già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.