Disarticolata piazza di spaccio a Caivano, una donna gestiva gli affari del clan Quattro gli arrestati, in carcere una 56enne alla guida dell'organizzazione criminale

Disarticolata una piazza di spaccio allestita all'interno di un'abitazione di edilizia popolare a Caivano ( Napoli ) gestita da una donna di 56 anni. I Carabinieri della compagnia di Caivano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura di NapoliNord, che ha coordinato le indagini.

Quattro i destinatari: la 56enne VP, per la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere e che è stata portata nel carcere femminile di Pozzuoli, VM di 64 anni, VF di 20 anni e SG di 62 anni, posti agli arresti domiciliari. Le indagini coordinate dalla Procura aversana hanno permesso di individuare la piazza di spaccio di stupefacenti, in particolare crack e cocaina, che veniva gestita dalla 56enne in un'abitazione in un complesso di edilizia popolare a Caivano. Gli altri destinatari dell'ordinanza sono ritenuti parti attive nell'attività di spaccio, con il ruolo di "pali", supportati anche da sofisticati sistemi abusivi di videosorveglianza dell'intero rione popolare, alimentati sottraendo energia elettrica dall'ascensore condominiale, utile a scorgere l'arrivo delle forze di polizia. La piazza di spaccio era capace di approvvigionare quotidianamente assuntori di droga provenienti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe.