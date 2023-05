Attore della "Paranza dei bambini" arrestato per spaccio di droga: ecco chi è Ha impersonato il personaggio di 'biscottino' nel film tratto dall'omonimo libro di Roberto Saviano

L'attore Alfredo Turitto, 19 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Napoli, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, che ha impersonato il personaggio di 'biscottino' nella 'Paranza dei bambini', film tratto dall'omonimo libro di Roberto Saviano, è stato anche protagonista di alcuni video in cui si cimenta in brani rap. Turitto è stato notato in via Sergio Abate mentre cedeva qualcosa a un uomo che gli si era appena avvicinato. I militari, a bordo di uno scooter civetta, sono intervenuti e hanno scoperto che si era trattato di spaccio di droga. Nelle mani del cliente hanno trovato una dose di crack, nella tasca del giubbino di Turitto altre quattro dosi della stessa sostanza, un telefono cellulare e la somma contante di 50 euro ritenuta provento del reato.