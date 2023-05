Fuorigrotta, sorpreso a bordo di un taxi con una borsa rubata: denunciato Intervento degli agenti del commissariato San Paolo

Gli agenti del commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato due persone a bordo di un taxi a piazzale Tecchio ed hanno notato uno di essi occultare una borsa da donna sotto una giacca.

L’uomo, identificato per un 43enne napoletano, nel consegnare la somma di 320 euro ha raccontato di averli prelevati dal portafogli contenuto nella borsa che aveva rinvenuto poco prima nei pressi di un esercizio commerciale di via Gianbattista Marino.

I poliziotti, dopo aver accertato che la stessa borsa era provento di furto avvenuto in via Jacopo de Gennaro ai danni di una donna, lo hanno denunciato per ricettazione; infine, la borsa è stata restituita alla proprietaria.