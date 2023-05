"Mamma ho avuto un incidente stradale, servono subito i soldi": è una truffa Anziana vittima del raggiro ma la polizia riesce in poco tempo ad intercettare e denunciare l'autore

Gli agenti del commissariato Decumani, hanno controllato in via rampe Maria Longo uno scooter con a bordo un uomo trovandolo in possesso di 5680 euro e di due cellulari accertando che lo stesso, poche ore prima, si era reso responsabile di una truffa ai danni di una persona anziana.

I poliziotti, infatti, hanno rintracciato quest’ultima che, una volta giunta presso gli uffici di polizia, ha raccontato che nella mattinata, mentre si trovava nella sua abitazione, era stata contattata telefonicamente da una donna; quest’ultima, spacciandosi per la figlia, le aveva comunicato di essere stata coinvolta in un sinistro stradale e le aveva chiesto di corrispondere una somma di denaro come risarcimento del danno ad una persona che, di lì a poco, sarebbe giunta presso la sua abitazione; pertanto l’anziana aveva consegnato la somma di denaro all’uomo.

Quest’ultimo, un 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per truffa e guida senza patente poiché sorpreso alla guida dello scooter senza patente e avendo reiterato la violazione nel biennio; infine, la somma di denaro è stata restituita alla signora.