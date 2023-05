Minaccia con un coltello i passeggeri di un bus, arrestato senegalese: ecco dove L'uomo era a bordo di un autobus dell'Eav che percorre la tratta da Sorrento a Napoli

Aggredisce e minaccia con un coltello i passeggeri di un autobus, causando un'ora di ritardo.

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, hanno arrestato un 32enne di origini senegalesi per lesioni personali aggravate, interruzione di pubblico servizio e porto d'armi abusivo.

L'uomo era a bordo di un autobus dell'Eav, holding del trasporto pubblico in Campania, che percorre la tratta da Sorrento a Napoli. L'autobus era in via Plinio, nel Comune di Torre Annunziata quando, senza motivo il 32enne ha aggredito due passeggeri, impugnando un coltello. La situazione in stallo, particolarmente delicata per l'evidente agitazione del senegalese, ha richiesto l'intervento dei militari e ha causato l'interruzione della tratta per oltre un'ora. Il 32enne è stato disarmato e bloccato. È stato portato in carcere ed è lì in attesa di giudizio. Le vittime sono state visitate nell'ospedale di Castellammare di Stabia e ritenute guaribili in 6 giorni.