Paletti in metallo installati abusivamente a Napoli: scatta la rimozione In campo gli agenti del commissariato San Carlo Arena e la polizia municipale

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena e personale della polizia municipale, nel corso di un servizio volto a ripristinare la libera circolazione sulla pubblica via nel quartiere Sanità, hanno rimosso 42 paletti in metallo installati abusivamente e 14 veicoli in divieto di sosta contestando altresì 14 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata.