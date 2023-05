Controlli a Varcaturo e Licola: violazioni, sequestri e sanzioni In campo il reparto prevenzione crimine Campania

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Giugliano in Campania ed in particolare a Varcaturo e a Licola.

Nel corso dell’attività sono state identificate 105 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllati 51 veicoli, di cui 4 sequestrati amministrativamente.

E’ stato, inoltre controllato un esercizio commerciale, il cui titolare è stato sanzionato amministrativamente per non aver esposto il cartello inerente il divieto di fumare e sono state contestate 9 violazioni del codice della Strada per mancata copertura assicurativa e mancanza della revisione periodica.