Secondigliano, anonimo segnala spacciatore su You Pol: arrestato 21enne Lo hanno bloccato con 37 involucri di coca

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Liburia poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato un’attività di spaccio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che, dopo aver ricevuto una banconota da una persona, si è diretto in una stradina adiacente per poi tornare, poco dopo, dalla stessa persona per consegnarle qualcosa; quest’ultima, alla vista degli operatori, si è allontanata frettolosamente.

Gli operatori hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di un involucro di cocaina e 115 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo nella strada da cui era uscito ed hanno rinvenuto, dietro un cancello, due contenitori calamitati contenenti 37 involucri del peso di circa 6,5 grammi di cocaina.

A.G.C., 21enne di Grumo Nevano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.