Maltempo in Campania: danni e allagamenti nel napoletano Piana di Giugliano e Licola sotto 50 centimetri d’acqua, situazione critica anche in altri comuni

“Stiamo ricevendo numerose segnalazioni, corredate da fotografie e video, circa i danni causati dal maltempo nelle ultime 24 ore. Situazione critica nella piana di Giugliano e a Licola dove, a causa del guasto a una delle pompe di sollevamento dell’impianto idrovoro del consorzio di bonifica l’intera area si trova sotto di ben 50 centimetri d’acqua come segnalato dagli attivisti di Europa Verde guidati da Umberto Mercurio.

Allertata la protezione civile

Dopo aver contattato l’assessorato alla protezione civile mi è stato confermato che i tecnici sono già all’opera per le necessarie riparazioni. Diverse le segnalazioni dall’area a nord di Napoli, in particolare da Casandrino e Casoria dove l’acqua ha invaso i negozi e le case a pian terreno trascinando con sé anche tavoli e sedie dei ristoranti. In alcuni casi la tracimazione delle fogne ha fatto sì che anche i liquami siano fuoriusciti con i loro odori nauseabondi.

Ecco cosa accade quando non manca la manutenzione

Di fronte a fenomeni meteorologici sempre più estremi, che causano sempre più danni alle città, bisogna intervenire con un piano straordinario del sottosuolo per ripulire e rafforzare tutti i sistemi idrici e fognari. Inoltre vanno puntualmente pulite le caditoie e individuate tutte le immissioni abusive negli impianti fognari; fermare la cementificazione selvaggia che interessa tantissimi comuni del nostro territorio, che resta uno dei principali motivi per cui l’acqua piovana non trova più sbocchi se non quello di allagare le strade cittadine”. Sono le parole del deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto diverse segnalazioni sull’emergenza allagamenti e sta seguendo gli interventi delle autorità locali.