Porta Capuana: eseguito un provvedimento per la carcerazione Rintracciato e arrestato un 29enne

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno rintracciato e arrestato, in piazza Enrico De Nicola angolo via Carbonara, un 29enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 28 marzo dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali, dovendo espiare la pena residua di 1 anno, 4 mesi e 18 giorni di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare e per reati in materia di stupefacenti, commessi a Napoli tra il 2016 ed il 2018.