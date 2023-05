Droga e spaccio: tre arresti da parte della polizia nel napoletano Piazza Carlo III, Arenaccia e Bagnoli ai raggi x

Gli agenti del commissariato San Carlo-Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Carlo III, hanno notato una persona a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha gettato uno scatolino a terra per poi allontanarsi.

Ne è nato un inseguimento terminato in via Marigliano dove l’uomo ha abbandonato il veicolo per darsi alla fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato; inoltre, i poliziotti hanno recuperato lo scatolino, che l’uomo aveva lanciato poco prima, in cui hanno rinvenuto 10 involucri contenenti circa 5 grammi di cocaina. Un 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Arenaccia: sorpresa con la droga in casa. Arrestata

Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via San Attanasio presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto, in un mobile della cucina, 9 buste contenenti circa 525 grammi di cocaina. Un 44enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Bagnoli: arrestato uno spacciatore



Quattro agenti del commissariato Bagnoli, liberi dal servizio, mentre si trovavano nei pressi di un esercizio commerciale di via Coroglio, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona la quale si è poi allontanata velocemente.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 53 bustine contenenti circa 20 grammi di ketamina, 61 involucri contenenti circa 25 grammi di ecstasy e 190 euro.

L’uomo, un 41enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.