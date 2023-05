Maltempo: alberi caduti, strade allagate e campi coltivati immersi nel fango Nel napoletano e a Sarno le situazioni più critiche in Campania

Il maltempo che si è abbattuto su gran parte dell'Italia continua a provocare danni. Ingenti sono quelli finora causati al territorio campano, dove tante strade si sono trasformate in fiumi in piena e ci sono stati innumerevoli disagi per gli agricoltori.

Come hanno segnalato dei cittadini al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, a Licola le auto hanno dovuto attraversare strade completamente allagate, a Marano la situazione è persino peggiore, mentre a Sarno, ricordata per la drammatica alluvione del 1998, dei campi di pomodori sono stati invasi dalle acque. A Piazza Dante, a Napoli, invece, un albero è stato abbattuto al suolo dal vento.

“Ogni volta che andiamo incontro ad ondate di maltempo il nostro territorio subisce danni incalcolabili e la popolazione è sottoposta a continua disagi e rischi tra strade allagate, alberi che crollano, strutture pericolanti e scuole che subiscono infiltrazioni che ne danneggiano ulteriormente gli edifici.”- commenta il deputato Borrelli- “Lo continuiamo a ripetere: bisogna rimodulare le nostre strutture ed infrastrutture adeguandole ai fenomeni metereologici che diventano sempre più estremi, a causa dei cambiamenti climatici provocati dall’inquinamento umano, serve molta più manutenzione del strade ed urge un piano nazione di messa in sicurezza del territorio contro i rischi idro-geologici.

Si vogliono spendere miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto e invece sulla manutenzione ordinaria e sulla messa in sicurezza del territorio si fa troppo poco.”