Scoperto laboratorio del falso a Napoli, denunciato il titolare Controlli della polizia municipale in un'attività di via Costa

Dopo il blitz anti-contraffazione della Guardia di finanza, che ha scoperto un opificio abusivo a San Giuseppe Vesuviano con un fasullo "made in Italy" gestito da imprenditori cinesi, nuovo colpo alle produzioni illegali.

La polizia municipale di Napoli ha passato al setaccio un laboratorio artigianale per la produzione di borse in pelle, all'interno di un palazzo di via Costa.

A guidare l'attività un cittadino napoletano, sprovvisto di autorizzazioni amministrative e sanitarie, comprese quelle per lo smaltimento di rifiuti speciali.

Nel corso del controllo i caschi bianchi dell'unità operativa ambientale hanno trovato anche una pistola semiautomatica Bruni Gap Glock 17 a salve, sprovvista di tappo rosso. Il locale è stato sequestrato insieme alla merce contraffatta e ai macchinari, mentre l'uomo è stato denunciato.