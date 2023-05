Truffa da 7 milioni all'Asl: sequestro per dipendenti infedeli Borrelli: "4 sono già sospesi, altri 3 in giornata, 1 è addirittura in pensione!

Truffa da 7 milioni all'Asl, sequestro per dipendenti infedeli. Borrelli (Avs): "4 sono già sospesi, altri 3 verranno sospesi in giornata, 1 è addirittura in pensione. Bisogna fare di tutto per recuperare il maltolto"