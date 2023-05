Rotonda Diaz e capitaneria di porto: operazione contro abusivismo e degrado Europa Verde: "Le spiagge sono dei cittadini e non di chi vuol fare affari illecitamente"

La polizia marittima della capitaneria di Porto di Napoli diretta dall'Ammiraglio Pietro Vella ha proceduto insieme all'Autorità di Sistema Portuale di Napoli alla demolizione di strutture realizzate in maniera abusiva su Rotonda Diaz del Comune di Napoli ed utilizzate nel passato al servizio di un'attività di ormeggio illegittima anch'essa oggetto di attività della Capitaneria di Porto nell'estate 2022 che aveva portato al Sequestro da parte della Procura della Repubblica dell'antistante specchio acqueo. L'attività era condotta da personaggi noti alle forze dell'ordine ed appartenenti al clan locale della Torretta (Strazzullo).

L'attività rientra nell'azione di tutela delle aree demaniali marittime del Comune di Napoli.

"Ci complimentiamo con l'attività di pulizia e bonifica che si sta mettendo in essere negli ultimi mesi. Le nostre spiagge non devono diventare discariche e gli ormeggiatori abusivi sono una piaga da debellare come i parcheggiatori abusivi. Bisogna portare avanti la politica della tolleranza zero" dichiarano il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri municipali del Sole che Ride Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci.

Chiediamo al Governo di individuare le modalità più opportune per rendere e direttamente applicabili in tutte le strutture presso cui opera il personale socio-sanitario le linee guida di cui alla raccomandazione n. 8 del Ministero della salute, anche prevedendo l’istituzione obbligatoria di un apposito registro delle mancate aggressioni dove vengano registrati tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni, nonché gli eventi sentinella che possano dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza ai danni dei propri dipendenti.”