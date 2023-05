Sorpasso azzardato ma si ritrova davanti ai carabinieri: arrestato In manette pusher 39enne

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 39enne di Afragola giò noto alle forze dell’ordine.

Durante un posto di controllo in Via Domitiana, i militari hanno notato un'auto lanciarsi in un sorpasso azzardato.

Fermato, il 39enne si è mostrato insofferente al controllo ed è stato perquisito. In auto 9 stecchette di hashish e 15 dosi di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato, Magri è finito in manette. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.