Pozzuoli, finto corriere truffa un'anziana 95enne e si fa consegnare 1000 euro Intervenuti i carabinieri: denunciato 20enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Matteotti a Pozzuoli per una segnalazione di una truffa.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno accertato che una persona si era presentata come corriere presso l’abitazione di una donna anziana chiedendole di consegnargli una somma di denaro in cambio di un pacco che avrebbe dovuto lasciare per il nipote; l’uomo, inoltre, aveva messo in contatto telefonico la 95enne con una persona che, spacciandosi per il nipote, le aveva confermato quanto comunicato dal finto corriere.

La signora, dopo aver consegnato mille euro a quest’ultimo che si era poi subito allontanato, aveva incontrato il nipote accorgendosi del raggiro, pertanto ha contattato la polizia.

Gli agenti, poco dopo, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato e bloccato in via Cuma a Bacoli l’uomo trovandolo in possesso del denaro sottratto alla 95enne.

Un 20enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per truffa aggravata mentre i soldi sono stati riconsegnati alla signora.