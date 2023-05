Piano di Sorrento, arrestato il malvivente delle truffe agli anziani Un carabiniere in borghese si è insospettito alla vista dell'uomo che parlava con due cellulari

L'intuito di un carabiniere in servizio a Vico Equense ha permesso di arrestare un 36enne di Marano di Napoli - D.M. - che aveva messo a segno una truffa ai danni di un'anziana 88enne di Piano di Sorrento con il raggiro del nipote a rischio di essere arrestato per una contravvenzione se non avesse subito provveduto a saldare il corrispettivo.

L'uomo è stato notato dal carabiniere in borghese perchè sorpreso in uscita da un parco residenziale intento a parlare contemporaneamente con due cellulari. Circostanza inusuale per cui il militare ha fermato l'uomo, ha avvisato i colleghi della stazione di Piano di Sorrento diretta dal comandante Antonio Russo e proceduto a una perquisizione.

L'uomo è stato trovato in possesso di 150 euro oltre a gioielli. Non ha saputo giustificare la propria presenza in loco e dopo aver contattato diversi residenti, i militari hanno individuato la donna che era rimasta vittima della truffa orchestrata dal malvivente che le aveva chiesto di pagare seimila euro per evitare l'arresto del nipote. Arrestato è ora in attesa di giudizio, mentre la refurtiva è stata riconsegnata all'anziana signora.